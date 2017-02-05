اللواء اليحيى يفتتح جناح الجوازات

شارك عبر واتساب

الرياض – واس

افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عب العزيز اليحيى،جناح المديرية العامة للجوازات في القرية التراثية بالجنادرية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبد الرحمن بن سعد الجضعي، ومدير معهد الجوازات اللواء خالد بن عبد المحسن العويس، ومدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبد الرحمن السحيباني ، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبد الله المقبل، وقائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبد الرحمن بن عبد الله الزامل، ومدير عام مهرجان الجنادرية سعود بن عبد الله الرومي، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبد العزيز السعد .

‏‎ واطلع اللواء اليحيى على أركان الجناح التي تقدم في أحدها لمحة تاريخية لقطاع الجوازات منذ نشأته، وركنًا آخراً لمراحل تطور الزي العسكري لهذا الجهاز الأمني، وركنًا خاصاً بالأجهزة المستخدمة في عمل الجوازات، مثل جهاز الكشف عن التزوير، المتضمن تقنيات متقدمة وحديثة للكشف عن الوثائق المزورة، وركن معهد الجوازات، وآخر لخدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” و “مقيم”، وركن المركز الإعلامي الذي يقدم الخدمات الإعلامية الخاصة بمشاركة الجوازات في (الجنادرية 31)،

إلى جانب عرض إصدارات الجوازات الإعلامية والأفلام الوثائقية، إلى جانب أركان أخرى تقدم جملة من الفعاليات التي عمدت الجوازات فيها إلى إشراك الزوار بها، ومثل ذلك الركن النسائي الذي يتيح للزائرة الاطلاع على خدمات الجوازات المقدمة للمواطنة والمقيمة إلكترونياً، وفي منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية.

ووقف اليحيى على الركن الذي استحدثته الجوازات هذا العام في مشاركتها بالجنادرية 31، لتعلن عبره انطلاق برنامجها الجديد (جوازات المستقبل) المتواكب مع رؤية المملكة (2030)، ويتيح الفرصة للزائر للإسهام بأفكاره ورؤيته للجوازات في المستقبل، والخدمات التي يتطلع لإضافتها ضمن خدمات الجوازات.

ونوه في ختام جولته بالأهمية التي تمثلها هذه المشاركة، في تظاهرة وطنية ثقافية مهمة، وتحظى باهتمام المجتمع أفراداً ومؤسسات، ويمثل فرصة ثمينة للتواصل مع المستفيدين من خدمات الجوازات، والوقوف عن كثب على ملاحظاتهم ورؤاهم وتطلعاتهم، بالإضافة إلى الإعلان عن الخدمات الجديدة المزمع تقديمها للمواطن والمقيم، وكيفية الاستفادة منها .

كما أكد اللواء اليحيى أن جناح المديرية العامة للجوازات بالجنادرية، اعتاد على الاهتمام الذي يبديه الزائر للمهرجان، بوصف الجناح أحد أهم المواقع التي يحرص الزوار على زيارتها خلال جولتهم داخل القرية التراثية بالجنادرية، لذا حرصت الجوازات على تكليف فريق عمل متمكن وجاهز لتقديم الخدمات التي يحتاجها الزوار أو يتطلعون للحصول على معلومات عنها.