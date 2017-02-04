اللواء اليحيى يفتتح جناح الجوازات

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الرياض – البلاد

افتتح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز، أمس الأول جناح المديرية العامة للجوازات في القرية التراثية بالجنادرية، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي، ومدير معهد الجوازات اللواء خالد بن عبدالمحسن العويس،

ومدير جوازات منطقة الرياض اللواء سليمان بن عبدالرحمن السحيباني ، ومساعد مدير عام الجوازات لشؤون المنافذ اللواء خالد بن عبدالله المقبل، وقائد وحدة أمن وحراسة معسكر الجنادرية اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الزامل، ومدير عام مهرجان الجنادرية سعود بن عبدالله الرومي، ومدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد .

واطلع اللواء اليحيى على أركان الجناح التي تقدم في أحدها لمحة تاريخية لقطاع الجوازات منذ نشأته، وركنًا آخراً لمراحل تطور الزي العسكري لهذا الجهاز الأمني، وركنًا خاصاً بالأجهزة المستخدمة في عمل الجوازات،

مثل جهاز الكشف عن التزوير، المتضمن تقنيات متقدمة وحديثة للكشف عن الوثائق المزورة، وركن معهد الجوازات، وآخر لخدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” و “مقيم”، وركن المركز الإعلامي إلى جانب أركان أخرى.