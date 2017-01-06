الليبي صولة أولى صفقات الخليج الشتوية

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الدمام – حمود الزهراني

افتتحت إدارة الكرة بنادي الخليج صفقاتها الأجنبية في الفترة الشتوية بالتعاقد مع الليبي محمد صولة ( 23) سنة لاعب وسط فريق أهلي طرابلس الليبي وذلك لمدة سنة ونصف حيث جرت مراسم التوقيع مساء امس بمقر النادي بحضور جعفر سليس مدير الاحتراف بنادي الخليج ، ويأتي توقيع الخليج مع صولة بعد نجاحه في فترة التجربة الميدانية التي خضع لها في الاسبوع الماضي تحت إشراف التونسي جلال قادري المدير الفني للفريق والذي أوصى بالتعاقد معه لكي يكون دعامة للفريق خلال الاستحقاقات المقبلة .

الجدير بالذكر بأن محمد صولة مواليد 1993 (1,84 ) م يجيد اللعب بقدمه اليسرى في مراكز الوسط الهجومي وتدرج في نادي أهلي طرابلس الليبي حتى وصل للفريق الاول كما تم انضمامه لمنتخب بلاده الاولمبي والأول نظير تألقه في فريقه أهلي طرابلس الليبي والذي حقق معه الدوري لمرتين متتاليين والكأس والتأهل إلى دوري المجموعات في البطولة الافريقية.

ومن جهته أكد فوزي الباشا رئيس نادي الخليج بأن التوقيع مع الليبي صولة جاء بعد نجاحه في التجربة الميدانية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة قادري متمنياً بأن يكون صولة إضافة مميزة للدانة خلال الاستحقاقات المقبلة . وأشار الباشا بأن إدارة الكرة بالنادي لا زالت تعمل على تدعيم الفريق سواء بمحلي أو أجنبي آخر بحسب ما تقتضيه حاجة الفريق قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي والذي سيقام في قطر يوم الأحد المقبل لمدة 10 أيام .

في حين أبدى اللاعب محمد صولة سعادته بتوقيع عقد انتقاله للخليج وخوض تجربته الأولى خارجياً في الدوري السعودي والذي وصفه بأقوى الدوريات العربية . مشدداً على أنه سيسعى لتقديم كل ما لديه لدعم الخليج وتحقيق أهدافه خلال فترة احترافه حتى 2018 . وقال :” سعيد جداً بانتقالي للخليج وخوض تجربة الاحتراف الخارجي في أفضل الدوريات العربية “. وأضاف :” تابعت الخليج في المباريات الاخيرة واستغرب أن يكون في مركز متأخر في الدوري وان شاء الله بتظافر الجهود سيكون موقع الخليج أفضل في منافسات الدور الثاني من دوري جميل “. وأوضح صولة بأنه تلقى عدد من العروض من أندية سودانية وتونسية إلا أنه فضّل الخليج لأن طموحاته كبيرة لإثبات نفسه في أقوى دوري عربي.