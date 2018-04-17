المؤتمر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل يوصي بتفعيل برنامج وطني لمسح المهارات النمائية

أوصى المؤتمر الوطني لنمو وسلوكيات الطفل، في ختام أعماله اليوم، بضرورة تفعيل برنامج وطني لمسح المهارات النمائية ، بشكل الزامي وربط ذلك بزيارات التطعيم في عمر 12شهراً و 18 شهراً وسنتين لتشخيص الاضطرابات النمائية مبكرًا.

وكذلك تفعيل الوعي الاجتماعي بأخطار التقنية الحديثة والعولمة على الطفل .

تأكيد أهمية بقاء الأم بجانب طفلها أكثر من المربية لما لذلك من عواقب على المدى القريب والبعيد .

كما أوصى المؤتمر الذي نظمه قسم نمو وسلوكيات الطفل بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية:

بأهمية بقاء الأم بجانب طفلها أكثر من المربية لما لذلك من عواقب على المدى القريب والبعيد ، وكذلك أهمية التعاون من قبل المختصين مع برنامج الأمان الأسري الوطني لمد جسور الدعم .

وتحدثت الدكتورة وطفة المعمري من جامعة سلطان قابوس في ورقتها التي قدمتها خلال المؤتمر ، عن المعلومات العلمية حول اضطراب طيف التوحد والتحديات في تقديم الخدمة لذوي اضطراب التوحد.

عادة المؤتمر فرصة ثمينة وأول تجربة في الوطن العربي لرفع الوعي في مثل هذه الحالات وكيفية التعامل معها.

مؤكدة أن هذه التجربة سوف تلفت الأنظار لمثل هذه الحالات التي يعتقد البعض أنها حالات حديثة، وهي في الحقيقة موجودة منذ عشرات السنين وفي تزايد كبير ولم تعطي حقها كالأمراض الأخرى.

من جانبها أفادت استشارية طب الأطفال في الحرس الوطني الدكتورة ماجدة بيسار، أن المؤتمر سيكون بإذن الله بذرة لخدمات طبية وتعليمية وتدخليه مبكرة لهذه الفئة الغالية .