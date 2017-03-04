المؤشر : انتصارات الآسيوية أعادت الروح للفريق

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جدة – أحمد إلياس

وصف اللاعب سلمان المؤشر نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم مواجهة فريقه اليوم أمام فريق الخليج بالأصعب على الفريق خلال الفترة الحالية

وقال : ” المباراة مهمة لفريقنا وكل ما نتمناه هو أن نكون مركزين في المباراة ونطبق كل ما يطلبه منا المدرب واعتماد الانضباط التكتيكي في الملعب وهذا ما سيجعل الفريق يعود إلى نغمة الانتصارات في الدوري وتحقيق النقاط الثلاث ونحن اجتزنا الخسارة السابقة وسيعود الفريق اليوم بإذن الله “.

وتابع ” الخليج فريق صعب وهو يطمح لتحقيق نتيجية ايجابية امامنا ليستعيد ثقته من امام فريق قوي ولكن نحن سنلعب المواجهة على أن المباراة نهائي وإن شاء الله نحقق النقاط الثلاث “.

وأضاف المؤشر: ” نحتاج وقفة جماهيرنا في المنطقةالشرقية اليوم وجماهيرنا الكبيرة ستدعمنا في هذه المباراة واعتقد أن الانتصارات الاخيرة في البطولة الآسيوية رفعت من معنويات الفريق والأهلي بإذن الله قادر على تحقيق النقاط الثلاث الليلة.”