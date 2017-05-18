المؤشر : تحفيز الجمهور مهم
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أكد اللاعب سلمان المؤشر، أن مواجهتهم الليلة أمام فريق الهلال، ستكون صعبة وقوية، وقال: أعتقد أن كل الظروف متاحة أمامنا لتحقيق بطولة غالية، وثمينة كبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والحمدلله، الأمور الفنية والأوضاع جيدة، في التحفيز لتحقيق اللقب، والجانب المعنوي مرتفع، ولا نفكر سوى بالفوز اليوم، وتابع: بإذن الله، نفرح جماهيرنا الكبيرة والوفية اليوم، بتحقيق هذه البطولة. وكل ما نطلبه من الجمهور الأهلاوي مساندتنا منذ الدقيقة الأولى لهذه المباراة الصعبة، وإن شاء الله، نقدم كل ما لدينا في الملعب، ونفرحهم.
الوسوم:المؤشر
التصنيف: الرياضة
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