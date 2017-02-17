المؤشر : جمهورنا سيقودنا للفوز

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جدة – أحمد إلياس

أكد اللاعب سلمان المؤشر، أن فريقه أكمل استعداداته لمواجهة فريق النصر، معتبراً اللقاء مواجهة قوية وصعبة على الفريقين،

وقال: اللقاء اليوم مع النصر مصيري بالنسية لفريقنا، فالمنافسة لا تتحمل التفريط بالنقاط، خاصة أن صراع المنافسة على صدارة الدوري احتدم مع نادي الهلال، واليوم سنكون مركزين من بداية المباراة على الفوز، كوننا نعتبر كل مباراة بالدوري مباراة نهائي،

وأضاف: مواجهة اليوم ستحظى بحضور جماهيري كبير في الجوهرة المشعة، وجماهير الأهلي ستكون الدافع الكبير لنا؛ من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث المهمة للغاية .