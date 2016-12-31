المؤشر : سنجتاز عقبة الفتح
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب سلمان المؤشر نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم أن مباراة فريقه اليوم أمام الفتح مباراة مهمة خاصة أن المنافس لديه طموح الخروج من مركزه وسيكون صعب المراس وقال المؤشر ” من الصعب الحكم على نتيجة المباراة ولكن نتمنى أن نواصل حضورنا وتعويض خسارة كأس ولي العهد والمباراة لاشك أنها مهمة جداً بالنسبة لنا وجميع المباريات في الدوري مهمة ونلعبها على أنها نهائي ولا نريد تكرار ما حدث للفريق في مباريات سابقة والتي فقدنا من خلالها نقاط مهمة ” وتابع ” المباراة طموحنا في نقاطها الثلاث وإن شاء الله نعد جماهيرنا بالنتيجة والاستمتاع بأداء فني راقي يعكس مستوى الفريق وإن شاء الله نتيجة المباراة تكون أهلاوية ” وأضاف المؤشر ” الفتح فريق عنيد ودائماً ما يكون صعب المراس ويلعب بروح عاليه ولديه طموح في الابتعاد عن المؤخرة في سلم الترتيب ولكن نحن مدعومين الليلة بالأرض والجمهور وسنقدم نحن أدائنا وإن شاء الله نجتاز عقبة الفتح اليوم ” .
التصنيف: الرياضة
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