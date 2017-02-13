المؤشر : سنفوز ونتأهل
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جدة – أحمد إلياس
أكد اللاعب سلمان المؤشر نجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه اليوم أمام القادسية، تحتاج للقوة والجدية من بداية المباراة؛ للظفر ببطاقة التأهل، وقال المؤشر: نتمنى اليوم أن نحقق الفوز لينقلنا للدور المقبل من كأس خادم الحرمين الشريفين، ونتمنى جميعاً أن نكون في مستوى المباراة والحضور الفني العالي، خاصة أن المنافس ليس سهلاً أبداً فقد ظهرت قوته منذ بداية الفترة الشتوية، وكانت مواجهتنا معه الخميس الماضي بالدوري خير شاهد على ذلك، وتابع: مباراة اليوم لا تقبل أنصاف الحلول؛ لأنها مباراة كؤوس، وطموحنا هو الفوز ولا غيره إذا أردنا أن نستمر في البطولة وتقديمها كهدية لجماهيرنا الوفية ولكل الأهلاويين وهذا هدفنا، وأضاف المؤشر: المباراة اليوم في الشرقية ونتمنى من جماهير الأهلي – التي لا تحتاج لدعوة والتي هي دائما حاضرة، وتساندنا في كل المواجهات- أن تكون خلفنا اليوم، خاصة في هذه المرحلة المهمة، وبدعمهم سنتأهل ونرد الدين للقادسية بعد الخسارة الماضية .
الوسوم:المؤشر : سنفوز ونتأهل
التصنيف: الرياضة
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