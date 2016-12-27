المؤشر : مباريات الكؤوس صعبة

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أكد الدولي سلمان المؤشر لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن مباراة فريقه اليوم أمام الاتحاد، ستكون بمثابة التحدي الصعب والمهم لفريقه،

وقال المؤشر: تربطنا منافسة كبيرة مع شقيقنا نادي الاتحاد وتاريخ طويل لاشك بين الفريقين، ليس على مستوى الكرة السعودية فقط، بل أعتقد أن هذه الشعبية في معظم دول الخليج وأغلب دول المنطقة وهذا أمر واقع لما نلمسه كلاعبين من الجميع، وكل لاعب في هذا الديربي العريق يعمل على الظهور بالشكل المطلوب،

وأضاف المؤشر: أتمنى أن نخرج نحن وزملاؤنا في الاتحاد بمباراة رائعة تعكس المستوى الكبير للفريقين وسمعتهما الكبيرة، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين، فهي مباراة كؤوس والاتحاد فريق كبير ويملك لاعبين مميزين، والديربي لا يعترف بالمستويات أو أفضلية فريق على آخر ولا يعرف مثل هذه الأمور، وأحب أن أشكر جماهير الأهلي الوفية على اللوحة التي رسموها لي في النادي أثناء سلامي مع اللاعب العالمي ميسي، وسيكونون اليوم اللاعب رقم (12) لنا في الملعب.