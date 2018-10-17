المالكي : استمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقة العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي .

وأكد العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة “تحالف دعم الشرعية في اليمن” باستمرار جهود التحالف لدعم الشعب اليمني في الداخل اليمني ومن ضمن هذه الجهود كان هناك تسليم عدد 30 سيارة للوحدات الأمنية في محافظة المهرة, بالإضافة إلى ما تم تسليمه لعدد 60 سيارة للوحدات الامنية .

وبين أن عمليات إعادة الأمل تشمل إعادة الاستقرار للمحافظات اليمنية بعد تحريرها, وكذلك دعم الجهود الأمنية في المحافظات سواء بما يتعلق بالتفتيش أو تهريب الأسلحة أو المخدرات ومن ضمن الجهود التي تبذلها القيادة المشتركة للوحدات الأمنية للدعم بالتدريب والأسلحة اللازمة في هذا الجانب.

وأشار إلى أن الفترة الماضية كان هناك وصول للمستلزمات الدراسية من ضمن حملة ” تعليمي ” التي تبنتها قيادة القوات المشتركة للتحالف بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة التعليم في المملكة بالتعاون مع وزارة التعليم في اليمن , مبيناً أن الشحنات التي تم تقديمها للأطفال والدارسين في الداخل اليمني شملت الكتب والأدوات المدرسية في محافظة مأرب والجوف وعدن.

وعن الأعمال الإنسانية, قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن : هناك خلية لإدارة أزمة والتعامل مع إعصار ” لبان ” الذي يضرب بعض المحافظات اليمنية, كان هناك بعض الأضرار المادية في محافظة المهرة, حيث تم تقديم المساعدات للمتضررين في المحافظة المهرة بقيادة القوات المشتركة للتحالف بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.

وأشار إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يستمر بتقديم كافة الجهود من خلال مبادرة مشروع مسام في إزالة الألغام بالمناطق المحررة بالداخل اليمني خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر حيث تم إزالة تقريباً أكثر من 2020 لغم من المناطق المحررة والتي تهدد حياة المدنيين من العبوات الناسفة والقذائف والألغام المضادة للمركبات والأفراد .

وأشاد العقيد تركي المالكي ، بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لما يقوم به من دعم مستمر لأبناء الشعب اليمني في جميع محافظاته , في إعادة الاستقرار وتقديم المساعدة للمواطنين اليمنيين الذين تم إعادتهم إلى قراهم , مبيناً أن من ضمن خطة قيادة القوات المشتركة لإعادة الأمن والاستقرار للمحافظات المحررة انشأت المركز الطبي في محافظة حجة مديرية حيران .

وفي جانب العمليات العسكرية , أفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن ” ، أن قوات الجيش الوطني تواصل العمليات التعرضية الهجومية في كافة المحاور بمساندة قوات المشتركة للتحالف في الداخل اليمني لتحرير الأراضي اليمنية, في محور حرض حيث نفذت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف عمليات هجومية تعرضية باتجاه الهيجر الحصنين والشليلة , وفي محور الملاحيظ نفذت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف عمليات هجومية على قنبورة والمبرك و وادي الجارة .

وفي محور باقم نفذت قوات الجيش الوطني مدعومة من التحالف عمليات هجومية على جبال رمدان وجبل العضيدة وجبل الصعاب المحيطة بمركز مديرية باقم.

كما نفذ الجيش الوطني مدعوماً بقوات التحالف في محور جبل غرة وجبل الأسود عمليات هجومية , في محور تعز جبهة حيفان المفاليس غرب البقيطة قامت قوات الجيش الوطني بدعم من التحالف بعمليات هجومية على مواقع الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في جبهة حيفان حيث تم السيطرة على منطقة الخزجة ومنطقة ذيبان, وفي محور فرضة نهم على كافة المحاور الميمنة والميسرة والأوسط نفذت القوات الموالية للشرعية هجوماً على مواقع من المنصاع وعيدة , وفي محافظة البيضاء جبهة واقع, الاشتباكات بين القوات الموالية للشرعية والميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران جنوب شرق مفرق إعسار مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة , وفي الساحل الغربي ومحافظة الحديدة تحديداً وقعت اشتباكات في حيس قام بها لواء العمالقة ولواء العمالقة السابع ولواء العمالقة الحادي عشر ولا تزال العمليات مستمرة ويتم السيطرة على المديرية حيس.

وفي الساحل الغربي في الحديدة تحديداً هناك ثلاث محاور لا زالت القوات المقاومة المشتركة تطوق قرية الدريهمي من كافة الجهات والعدو محاصر داخل القرية ويقدر عددهم بحوالي 100 من عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران ويتم الاطلاع على أي تعزيزات تكون في اتجاه الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران .

وفي المحور الثاني لا زالت قوات المقاومة المشتركة تتواجد بالقرب من كيلو 10 وتم السيطرة على الطريق الممتد ما بين الحديدة وصنعاء من خلال الإسناد الناري, وفي المحور الثالث القوات لا تزال تتمركز في منطقة المنظر.

وأوضح العقيد المالكي أن عدد التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف وصلت إلى 32.445 تصريحاً.

يذكر أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة من محافظتي صعدة وعمران , من تاريخ 8 أكتوبر إلى 16 أكتوبر 2018م بلغ 2 صواريخ بالستية بالإضافة إلى أن عدد الصواريخ البالستية التابعة للمليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران التي أطلقت باتجاه المملكة من تاريخ 26 مارس 2015م حتى 16 أكتوبر 2018م بلغ 205 صواريخ بالستية.

كما وصل عدد المقذوفات في نفس الفترة إلى 67904 مقذوفاً , فيما بلغ عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية حتى الآن 811 قتيلاً , بينما وصل إجمالي خسائر المليشيا الحوثية التابعة لإيران إلى 244 من المواقع والأسلحة والمعدات.