المالكي: المليشيا الحوثية تعبث بالتعليم في اليمن

الرياض- البلاد

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة للتحالف العقيد الركن تركي المالكي أن جهود قيادة قوات التحالف مستمرة متناغمةً مع الجهات الحكومية اليمنية في عمليات الانقاذ, وإنشاء مراكز للإيواء, وتقديم المساعدات للمتضررين في محافظة المهرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده العقيد المالكي أمس بالعاصمة الرياض, وتناول فيه إعلان معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، عن تقديم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منحة مالية مقدارها 70 مليون دولار، لدعم رواتب المعلمين في اليمن الشقيق, مؤكداً أن الدعم السعودي الإماراتي يستفيد منه أكثر من 135 ألف من الكوادر التعليمية في المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرت الانقلابين، مشيراً إلى آلية توزيع هذه المنحة التي قدمت للمعلمين والمعلمات، بالتنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.

وعن الانتهاكات الحوثية, لفت الانتباه إلى العبث الذي تمارسه مليشيا الحوثي التابعة لإيران في اليمن على نطاق واسع وجوانب عدة، لعل أبرزها في قطاع التعليم باليمن, عبر الترويج للطائفية في المناهج الدراسية, مشيراً إلى أمثلة من الممارسات العبثية لهذه الشرذمة، يبر منها اختطاف المعلمين ومديري المدارس, وإرسال الطلاب إلى إيران لأدلجتهم وزع الطائفية فيهم.

وسلط الضوء على ما تسببت به مليشيا الحوثي الإرهابية، من حرمان أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم, ودفعهم لميدان الحرب, إلى جانب مواصلتها زرع الألغام في مواقع مختلفة ومتفرقة وكثيرة، لاسيما بين المناطق التي يقطنها المدنيين، ضاربةً بالأعراف الدولية والقوانين والأنظمة الإنسانية عرض الحائط بتعنت وإهمال وتجاهل سافر, منوهاً بالعمل الكبير الذي يقوم به فريق “مسام” المتخصص بتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الحوثية, مؤكداً نزع الفريق 11.785 لغماً حتى اليوم.

وحول سير الأعمال الإنسانية, بيّن أن عدد التصاريح من 26 مارس 2015م إلى 29 أكتوبر 2018م, التي قدمت من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغ 33.339 تصريحاً, مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المستمرة في دعم ومساعدة أبناء وشعب اليمن.م في اليمن.. وتروج للطائفية في المناهج الدراسية/ إضافة أولى واخيرة

يذكر أن عدد الصواريخ التي أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 205 صواريخ, كما وصل عدد المقذوفات في نفس الفترة إلى 68086 مقذوفاً, وفي الفترة من 22 حتى 29 أكتوبر 2018م بلغ إجمالي خسائر المليشيا الحوثية التابعة لإيران إلى 203 من مواقع وأسلحة ومعدات, فيما وصل عدد القتلى من العناصر الإرهابية الحوثية إلى 448 قتيلاً.