المالكي: بعض المسؤولين الأمميين يتخذون مواقف غير حيادية بشأن أزمة اليمن

عبَّر المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي ، عن استغرابه بعض البيانات الصادرة عن مسؤولين دوليين، واتخاذهم مواقفَ غير حيادية تجاه دور التحالف في اليمن، وتسويق الرواية الحوثية للمجتمع الدولي.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحافي ، اليوم الاثنين، أنهم اتخذوا مواقف خاطئة بسبب مزاعم باطلة.

وأكد أن الحادث في سوق السمك كان بسبب الحوثيين وليس كما أشاعت الميليشيات. واعتبر المالكي أن البيئة في صنعاء ليست مناسبة لعمل المنظمات الأممية.

وذكر المالكي أن هناك آليات تطبق من قبل التحالف ونقبل أي تواصل من أي منظمة أممية ولكن يجب أن يكون هناك حيادية والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة بشأن العمل الإنساني، وعدم السكوت على انتهاكات الحوثي.

وقال: لم يكن هناك أي بيان أممي حول سيطرة الميليشيات على مستودعات لمنظمة دولية.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن المنافذ الإنسانية لليمن تعمل بكافة طاقاتها، وتمنح التصاريح الجوية والبرية والبحرية باستمرار.

كذلك، استعرض المالكي آخر التطورات، والتقدم الذي أحرزه الجيش اليمني مسنوداً بالتحالف في عدد من المناطق.

وأشار المالكي إلى أن الميليشيات الانقلابية أطلقت 182 صاروخاً باتجاه السعودية منذ 2015 حتى اليوم، 5 منها خلال موسم الحج الأخير.

وأوضح أن الميليشيات تستغل المناطق المحمية بموجب القانون الدولي، وكذلك تستخدم المدنيين لتجنب استهدافات التحالف.

وقال المتحدث إن الحوثيين يستخدمون سجناً لتدريب إرهابيين، وكذلك يدربون قناصين في أماكن سكنية.