التحالف ينفي رفض منح تصريح لطائرة وفد الحوثي

المالكي: ميليشيات الحوثي لا تمتلك أي قرار وهي مجرد أداة

قال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي ، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية لا تمتلك أي قرار في تحركاتها السياسية أو الميدانية، ووصفها بأنها “مجرد أداة”.

ووصف المالكي ” ، فقاً لـ”سكاي نيوز عربية” ، عدم حضور وفد الحوثيين إلى جنيف بأنه “مناورة وسياسة

ومنهجية متبعة من ميليشيات الحوثي، وهي سياسة مأخوذة من النظام الإيراني (المعروف) بالمماطلة وعدم الجدية”.

وقال إن “قيادة القوات المشتركة للتحالف تلقت طلبا بشأن إعطاء تصريح لمغادرة الوفد الحوثي، وتم إعطاء التصريح.

وأوضح المالكي أن ما أعلنه الحوثيون بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف لم تمنح الوفد الحوثي التصريح

لمغادرة طائرتهم، “غير صحيح، وهي محاولة من ميليشيات الحوثي لخلق فرصة لعدم المشاركة”.

وقال: “نحن نقدم كافة التسهيلات للجانب السياسي، وملتزمون بدعم وحماية الشعب اليمني “.