العدد 21807 07 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المالكي يتأهل للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ٢٠١٧

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المالكي يتأهل للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ٢٠١٧
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الدمام-حمودالزهراني

تأهل لاعب المنتخب الوطني للكاراتيه ونادي الهلال عماد المالكي للمشاركة في دورة الألعاب العالمية ٢٠١٧، والتى ستعقد في مدينة روكلو ببولندا خلال الفترة من ٢٠ الى ٣٠ من شهر يوليو المقبل.

وتلقى الاتحاد السعودي للكاراتيه خطابا رسميا من الاتحاد الدولى للكاراتيه، يطلب مشاركة المالكي في منافسات القتال تحت وزن ٦٠ كجم؛ حيث يتم اختيار أفضل ٨ لاعبين في كل وزن على مستوى العالم.
ويعتبر هذا إنجازا جديدا للاتحاد السعودي للكاراتيه، واللاعب عماد المالكي الذي يعتبر أول لاعب سعودي يشارك في مثل هذه البطولة العالمية.

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التصنيف: الرياضة

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