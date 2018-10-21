“المالكي” يوضح مهام وجهود خلية أزمة إعصار لبان في اليمن

كشف المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، عن مهام خلية أزمة إعصار لبان ، وهي البحث والإنقاذ، وإجلاء المتضررين لأماكن آمنة؛ بالإضافة إلى إنشاء مراكز إيواء.

وأشار ” المالكي ” إلى أنه تم توفير مواد غذائية، وفتح الطرق، وتقديم الخدمات الطبية والإخلاء الطبي، كما عملت على إنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات.

وفي السياق نفسه، قال ” المالكي ” أن الجهات السعودية المشاركة هي: البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالإضافة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الدفاع المدني وضم 60 ضابطًا وصف ضابط و26 عربة وقوارب إنقاذ.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى أن القيادة العامة لطيران الأمن أنجزت المهام التالية: إنقاذ أكثر من 1500 شخص وإيواء 2000 أسرة، وتقديم 11 ألفًا وجبة مطهية، كما تم نقل وإيصال المساعدات للمهرة عبر 5 طائرات، وتخصيص 10 طائرات عمودية للإنقاذ وتقديم الإغاثة.

وأكد ” المالكي ” أن ذلك يأتي في ظل عدم تواجد منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بشكل كبير في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.