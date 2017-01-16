المالك رئيسا لاتحاد الصحافة الخليجية

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المنامة – البلاد

اختارت الجمعية العمومية لاتحاد الصحافة الخليجية امس رئيس هيئة الصحافيين السعوديين رئيس تحرير صحيفة الجزيرة خالد بن حمد المالك، رئيساً للاتحاد بالإجماع،

وذلك في مراسم انتخابات الاجتماع الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة تحت رعاية وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، بحضور ممثلين عن الصحف الأعضاء من دول مجلس التعاون واليمن.

كما تم انتخاب كلٍ من محمد الوعيل وفهد بن حسن آل عقران أعضاءً في الأمانة العامة.

وقال الأمين العام للاتحاد ناصر بن محمد العثمان، إنه تم انتخاب رئيس وأمين عام جديدين للاتحاد وأمانة عامة جديدة، إضافة إلى اعتماد عدة مشاريع جديدة. منها اللائحة التي كان قد تم وضع مقترحاتها لتطوير عمل الاتحاد.