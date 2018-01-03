المالك يبدأ مهامه بالنصر والفريدي وهوساوي يشاركان

الرياض ـ البلاد

بدأ رئيس نادي النصر المكلف سلمان المالك مهام عمله مساء أمس بعقد عدة اجتماعات حيث كانت البداية باجتماع قصير في مكتبه بحضور الأمين العام المكلف محمد المسبل ومدير المركز الإعلامي حمود العصيمي توجه بعده لملعب أكاديمية النصر الرياضية للفئات السنية لمتابعة تدريب الفريق الأول لكرة القدم والتقى في نهايته بالجهاز الفني واللاعبين بحضور مدير عام كرة القدم طلال النجار ورئيس اللجنة الفنية الكابتن صالح المطلق ثم عقد اجتماعا منفردا مع اللاعبين في غرفة الملابس ثم اجتماع آخر في مكتبه مع المدرب خوستافو اطلع بعدها على جملة من الأمور الإدارية والمالية للنادي .

وكان الفريق الأول لكرة القدم قد استأنف تدريباته عصر أمس بعد ان تمتع اللاعبون براحة لثلاثة أيام وجاءت البداية باجتماع للمدرب مع اللاعبين خصص بعدها التدريب كاملاً للجوانب اللياقية المتنوعة والتي اشتملت على تمارين إطالة وتقوية باستخدام عدد من الأجهزة وجري حول الملعب بسرعات متدرجة حتى نهاية التدريب . وشارك في التدريب عمر هوساوي واحمد الفريدي بعد عودتهما من المشاركة بالمنتخب كما شارك في التدريب عوض خميس وخالد الغامدي هذا وسيدخل الفريق اليوم معسكراً ليوم واحد يجري خلاله تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.