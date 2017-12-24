المالية: إعادة فتح الطرح الرابع من برنامج صكوك المملكة المحلية

أعلنت وزارة المالية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وكان الطرح السابق قد جرى خلال شهر أكتوبر للعام الجاري

حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك تقريباً 10.325مليار ريال سعودي.

يشار أن حجم إعادة فتح الإصدار تم تحديده بمبلغ إجمالي قدره 4.775 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216%

وقد قُسِّمت الإصدارات الإضافية إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.400مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق

في العام 2022م، والشريحة الثانية، تبلغ 1.800مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في العام 2024م

والشريحة الثالثة، تبلغ 0.575مليار ريال سعودي تُستحق في العام 2027م.

وبذلك تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017م) الكلي 21.455 مليار ريال سعودي‏، وبناءً على ذلك يتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل، وتكون قيمة مجموع شرائحه على النحو التالي: الشريحة الأولى، تبلغ 7.600 مليار ريال سعودي، والشريحة الثانية، تبلغ 6.680 مليار ريال سعودي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 7.175 مليار ريال سعودي.