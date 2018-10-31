المالية: تراجع عجز الميزانية في 9 أشهر بنسبة 60%

أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للعام 2018.

وأظهر التقرير تراجع عجز الميزانية السعودية في 9 أشهر 60% إلى 49 مليار ريال.

فيما وبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.26 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي.

في حين بلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.05 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

بينما بلغت الإيرادات النفطية للربع الثالث 69.31 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وحققت الإيرادات النفطية نمواً بلغ 63% خلال الربع الثالث بـ 153.9 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط.