اقتصاد

الإيرادات العامة 663.1 مليارا

المالية: تراجع عجز الميزانية في 9 أشهر بنسبة 60%

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time19 / صفر / 1440 هـ      31 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أصدرت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، تقريرها الربعي الثالث لأداء الميزانية العامة للعام 2018.

وأظهر التقرير تراجع عجز الميزانية السعودية في 9 أشهر 60% إلى 49 مليار ريال.

فيما وبلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 47% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الثالث 223.26 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنسبة 57% عن الربع المماثل من العام الماضي.

في حين بلغت الإيرادات غير النفطية بنهاية الربع الثالث 211.05 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 48% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

بينما بلغت الإيرادات النفطية للربع الثالث 69.31 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وحققت الإيرادات النفطية نمواً بلغ 63% خلال الربع الثالث بـ 153.9 مليار ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي مدفوعا بتحسن أسعار النفط.

ibrahim

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