المالية تعلن عن إقفال الطرح السادس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

أعلنت وزارة المالية ، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.00 مليار ريال سعودي

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 3.800 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2023 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 0.750 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي

فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 0.450 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2028 ميلادي .