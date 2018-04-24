اقتصاد

المالية تعلن عن إقفال الطرح السادس من برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / شعبان / 1439 هـ      24 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت وزارة المالية ، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي السادس تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 5.00 مليار ريال سعودي

وقسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 3.800 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2023 ميلادي، والشريحة الثانية، تبلغ 0.750 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي

فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 0.450 مليار ريال سعودي تُستحق في عام 2028 ميلادي .

ibrahim

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