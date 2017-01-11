المالية توجه باستكمال إجراءات صرف المستحقات

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جدة ــ البلاد

دفعت وزارة المالية بتعميم لكافة الجهات الحكومية، بشأن صرف المبالغ المستحقة المستكملة للإجراءات النظامية للأعوام المالية الماضية، غير أن أوامر الدفع الواردة لوزارة المالية لم توضح ما يخص السنة المالية 1437/ 1438، أو السنوات المالية السابقة؛ فعليه تم توجيه المختصين باستكمال البيانات المطلوبة، وسرعة تسجيلها، حسب النموذج الموجود في موقع وزارة المالية خلال أسبوع من تاريخ التعميم.

وقالت المصادر: إن ذلك يأتي لكي لا يتسبب عدم اكتمال البيانات المطلوبة في تأخير الصرف. من جهة أخرى، عقدت الوزارة اجتماعات عدة مع الأجهزة الحكومية؛ بهدف معالجة بعض الإشكالات التي ينطوي عليها النظام. ووجهت المالية، جميع الأجهزة الحكومية التي لديها مبادرات تتعلق بنظام المنافسة والمشتريات الحكومية، بإحالة ما لديها من مبادرات تتعلق بالنظام إلى وزارة المالية لضمها للدراسة التي تجريها الوزارة.