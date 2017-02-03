المالية توفر هذا العام و60 يوما لمستحقات القطاع الخاص

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الرياض – البلاد

توقع معالي وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، المزيد من الوفورات هذا العام والأعوام المقبلة، مبينا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على الوضع المالي للمملكة بصفة عامة.

وأضاف خلال الندوة التي انعقدت امس بالرياض، تحت عنوان “ندوة المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل” أن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي استطاع أن يوفر العام الماضي قرابة 80 مليار ريال في التكاليف.

وقال إن الوزارة أعدت آلية لتسديد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من وصول أمر الدفع إليها من الجهة المستفيدة،

مشيرا إلى أن برنامج تحفيز القطاع الخاص، الذي تبلغ قيمته 200 مليار ريال سيسهم في خلق بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وزيادة الإيرادات غير النفطية ، مؤكدا على أن المملكة تسعى إلى أن تصبح قوة استثمارية عالمية، وأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم.