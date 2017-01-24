العدد 21824 24 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المالية : لا رسوم على التحويلات للخارج

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المالية : لا رسوم على التحويلات للخارج
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الرياض – واس

أكد المتحدث الرسمي في وزارة المالية أنه لا يوجد توجه لدى المملكة العربية السعودية لتطبيق رسوم حكومية على التحويلات المالية للخارج . وقال في رده على سؤال حول ما يتم تداوله مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام حول مقترح فرض رسوم على التحويلات المالية للخارج :” إن المملكة ملتزمة في هذا الشأن بمبدأ حرية حركة رؤوس الأموال بما في ذلك التحويلات من وإلى المملكة بما يتسق مع التوجهات الدولية في هذا الخصوص” .

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التصنيف: محليات

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