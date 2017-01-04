(المالية): لم يتم حتى الآن تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع

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جدة- البلاد

أوضحت وزارة المالية أنها لم تبدأ في تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

وأفادت بأنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية وفقا لقراري المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الدورة 36 المنعقد في ديسمبر عام 2015م والدورة 37 في ديسمبر عام 2016م.

وأكدت وزارة المالية أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار بتنفيذ هذه الاتفاقية بالمملكة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية، علمًا أن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في شهر رجب هذا العام الموافق لشهر أبريل من عام 2017م وفق ما أعلن عنه سابقًا في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي.