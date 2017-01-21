المان يونايتد يتصدر قائمة أعلى الأندية بالعالم إيرادات

شارك عبر واتساب

جدة ـ البلاد ـ الوكالات

تصدر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس قائمة أعلى الأندية بالعالم من حيث الإيرادات، مستعيدا القمة التي سيطر عليها الريال على مدار 11 عاما.

وحقق النادي الإنجليزي رقما قياسيا من العائدات في موسم 2015 / 2016 وبلغ 689 مليون يورو (734 مليون دولار) .

وتأتي هذه العائدات القياسية لمانشستر يونايتد نتيجة النمو القوي في كل من المجالات الثلاثة (بيع تذاكر المباريات ، حقوق البث التلفزيوني، والمنتجات التي تحمل علامة النادي التجارية) .

وحافظ برشلونة على موقعه في المركز الثاني بقيمة عائدات بلغت 2ر620 مليون يورو فيما تراجع الريال من القمة إلى المركز الثالث بقيمة عائدات بلغت 1ر620 مليون يورو .

وارتفع إجمالي قيمة عائدات الأندية التي احتلت المراكز العشرين الأولى في القائمة بنسبة 12 بالمئة لتصل إلى 7،4 مليار يورو منها 600 مليون يورو إجمالي عائدات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتقدم بايرن ميونيخ الألماني مرتبة واحدة ليصبح في المركز الرابع بعائدات بلغت قيمتها 592 مليون يورو كما قفز مانشستر سيتي الإنجليزي إلى المركز الخامس (9ر524 مليون يورو) .

وأكملت أندية باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال وتشيلسي وليفربول الإنجليزية ويوفنتوس الإيطالي قائمة المراكز العشرة الأولى.