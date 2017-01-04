المان يونايتد يواصل انتصاراته بالفوز على وست هام بثنائية

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فاز نادي مانشستر يونايتد مساء اليوم الأثنين، على حساب نادي وست هام يونايتد بهدفين نظيفين، في الجولة الـ20 من الدوري الإنكليزي الممتاز “البريميرليغ”، بملعب لندن الأولمبي معقل الفريق الخاسر.

وجاءت أهداف مانشستر يونايتد عن طريق الإسباني خوان ماتا في الدقيقة 63، والهدف الثاني من المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 78. وحاول الفريق الأحمر تسجيل الكثير من الأهداف خلال المباراة، أبرزهم تسديدة أنتونيو فالنسيا والذي تصدي لها حارس وست هام ببراعة، وتسديدة أيضاً صاروخية من هيريرا على الطاير تصدي لها راندولف.

وبهذا الفوز يستمر نادي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 39 نقطة، بينما توقف نادي وست هام يونايتد عند المركز الـ13 برصيد 22 نقطة.