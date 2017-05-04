المتحدثون حذروا من (الشخصنة) وتهميش دور المرأة في الإدارة .. منتدى الشركات العائلية يطالب رجال الأعمال بالاستعداد للانتقال الحضاري

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جدة- أحمد شرف الدين

دعا منتدى الشركات العائلية 2017 ،والذي انطلقت فعالياته أمس (الأربعاء) برعاية معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي تحت عنوان “لتحقيق الرؤية الوطنية 2030” بفندق هيلتون جدة، إلى أهمية الاستعداد للانتقال الحضاري والتحول التقني واتباع أنظمة الحوكمة والشفافية وتفعيل تواصل الشركاء وفصل الملكية عن الإدارة وإعداد القادة وتحفيز الجيل القادم.

وكانت الجلسة الثانية قد عقدت تحت عنوان “استدامة الشركات العائلية في ظل التحول الاستراتيجي” أدارها الأستاذ طارق هاشم النابلسي الشريك الإداري في ISG لاستشارات الشركات العائلية، وتحدث خلالها الشيخ علي حسين علي رضا العضو المنتدب بشركة الحاج حسين علي رضا القابضة، والمهندس محمد حسن أبوداوود رجل الأعمال والمستثمر الصناعي، والمهندس سراقة سارية الخطيب العضو المنتدب لشركة يوترن، والأستاذ عماد ياسين كعكي الرئيس التنفيذي لشركة المحمل، والمحامي ياسين خالد خياط المستشار القانوني، الأستاذ فؤاد محمد شبرا رئيس استشارات الشركات العائلية وقسم الاندماج والاستحواذ في KPMG.

وناقشت الجلسة حوكمة الشركات العائلية، والتوازن بين مجالس الإدارة ومجلس العائلة، ونقل السلطة بين الأجيال، التحول إلى شركات مساهمة، والتحول التقني، حيث أكد المتحدثون أن 80% من التحديات والمشاكل هي تحديات داخلية وليست خارجية، كما أكدوا بأن التسرب الوظيفي يعتبر من أصعب التحديات لاسيما في قطاع التجزئة.

وأكد المتحدثون أن “الشخصنة” تعد أكبر مشكلة بالنسبة للشركات العائلية حيث أصبحت الشركات تدور حول أشخاص فقط، كما انتقدت الجلسة تهميش دور المرأة في إدارة الشركات العائلية.

وطالبت الجلسة بأن تكون الشركات العائلية شركات احترافية لضمان استمرارها، مع ضرورة تطوير أنظمة لعلاقات الشركاء بهدف حفظ العلاقة وضمان الاستمرارية.

وأوضح المتحدثون بأن جيل مؤسسي الشركات العائلية يفتقر إلى عنصر الحوكمة بسبب “الشخصنة” و”المركزية”، مطالبين باتباع أنظمة الحوكمة والشفافية لاسيما في الوقت الذي يرفض فيه بعض ملاك الشركات بسبب أبعاد شخصية. وطالبوا بأهمية وجود ميثاق العائلة والأهم من ذلك تطبيقه على أرض الواقع، فضلاً عن أهمية فصل الملكية عن الإدارة، والتركيز في التوظيف على الأداء بعيداً عن اعتبارات توظيف أبناء العائلة.

وطالب المتحدثون الشركات العائلية بالاستعداد للانتقال الحضاري وليس التحول التقني فقط، مبينين بأن التحديات تواجه الجيل الحالي والأجيال القادمة بسبب التغيرات الجدرية التكنولوجية والتقنية المقبلة، فضلاً عن الاستعداد للتحول التقني في ظل ما تشير فيه الدراسات بأن 60% من وظائف الأعوام القادمة لم تستحدث بعد.

ودعت الجلسة إلى تفعيل تواصل الشركاء وفصل الملكية عن الإدارة وإعداد القادة وتحفيز الجيل القادم والتعليم.

يذكر بأن منتدى الشركات العائلية 2017م يحظى بمشاركة صانعي القرار في وزارة التجارة والاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة وأصحاب الشركات العائلية والمالية والمدراء التنفيذيين والمستشارين والمختصين لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بتطوير واستدامة الشركات العائلية، ويحظى بدعم ومساندة كلٌ من الطازج الراعي الرئيسي، ومجموعة سدكو القابضة الراعي الاستراتيجي، وإسماعيل أبوداود التجارية المحدودة الراعي الماسي، والنهضة الطبية ومجموعة السليمان ومكتب الكمال الرعاة الذهبيين ويهدف لمناقشة دور الشركات العائلية ومسؤوليتها في تحقيق رؤية المملكة 2030، إلى جانب الإطلاع على أفضل الممارسات الإدارية والقانونية في الشركات العائلية المحلية والدولية واستعراض أفضل التطبيقات لبناء الطاقات في الأجيال القادمة لقيادة الشركات العائلية، وأفضل الوسائل في التوسع في أعمال الشركات العائلية محلياً ودولياً، فضلاً عن مناقشة التشريعات والتحديات التي تؤثر على أعمال الشركات العائلية وأفضل الحلول والخروج بمجموعة من المبادرات التي تساهم في استدامة الشركات العائلية.