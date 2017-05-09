المتحف الوطني الكندي يحتفي بمركز سلمان للإغاثة

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كنداء ــ وكالات

اقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، معرضا بالمتحف الوطني الكندي، لإبراز الجهود الإغاثية والمساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز.

وتم عرض فيديو للحملات الاغاثية التي قام بها المركز منذ انشائه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ليكون مركزا دوليا رائدا لإغاثة المجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها لتعيش حياة كريمة.

وتخلل المعرض مؤتمر صحافي للمستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، وبحضور السفير نايف بن بندر السديري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، حيث تحدث عن المساعدات التي تقدمها المملكة في مجال الإغاثة والأعمال الإنسانية، كما تناول الجهود التي تبذلها المملكة لمساعدة الأشقاء في اليمن.