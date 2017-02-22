المجانين سعداء بشيفو وهوساوي

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جدة – أحمد إلياس

أثلجت عودة الثنائي، معتز هوساوي، ومحمد عبدالشافي، أمام بونيودكور الأوزبكي، صدور الأهلاويين وأسعدتهم، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبان، وسدهما ثغرة كبيرة في الدفاعات الأهلاوية، التي عانت مراراً في المواجهات الماضية ببطولة دوري جميل للمحترفين،

وتفاعلت الجماهير الحاضرة للمباراة والتي وصل عددها إلى (١١٣١٥) مشجعا أهلاوي ،مع هوساوي وشيفو وقامت بتحيتهما مراراً قبل وأثناء اللقاء، الذي انتهى أهلاويا بهدفين، عزز خلالها الفريق بدايته القوية بالمجموعة الآسيوية الثالثة .