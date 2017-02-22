العدد 21853 22 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المجانين سعداء بشيفو وهوساوي

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المجانين سعداء بشيفو وهوساوي
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جدة – أحمد إلياس

أثلجت عودة الثنائي، معتز هوساوي، ومحمد عبدالشافي، أمام بونيودكور الأوزبكي، صدور الأهلاويين وأسعدتهم، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه اللاعبان، وسدهما ثغرة كبيرة في الدفاعات الأهلاوية، التي عانت مراراً في المواجهات الماضية ببطولة دوري جميل للمحترفين،

وتفاعلت الجماهير الحاضرة للمباراة والتي وصل عددها إلى (١١٣١٥) مشجعا أهلاوي ،مع هوساوي وشيفو وقامت بتحيتهما مراراً قبل وأثناء اللقاء، الذي انتهى أهلاويا بهدفين، عزز خلالها الفريق بدايته القوية بالمجموعة الآسيوية الثالثة .

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التصنيف: الرياضة

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