العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المجانين غاضبون واللاعبون يرقصون

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المجانين غاضبون واللاعبون يرقصون
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جدة- البلاد
تداول عدد من النشطاء مقطعاً للفيديو، يظهر فيه رئيس النادي الأهلي السابق مساعد الزويهري، ولاعب الفريق معتز هوساوي، وهما يرقصان بالعصا على أنغام المزمار، أثناء حضورهما لما يبدو أنه حفل زفاف. وأعربت الجماهير الأهلاوية عن أسفها من هذا المشهد، مؤكدين أن الأهلي فقد كل شيء ، واللاعبون يرقصون، ويظهرون في وسائل الإعلام دون أدنى شعور بالجماهير التي تبكي حزناً على الموسم الماضي القوي، والذي حصل فيه الأهلي على الثلاثية. ويعيش النادي الأهلي أجواء مشتعلة في الآونة الأخيرة بعد فقدانه لقب الدوري، ثم كأس ولي العهد، ثم خسارته الأخيرة من بونيودكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا.

التصنيف: الرياضة

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