العدد 21849 18 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المجانين : لم نسجل فاستقبلنا

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المجانين : لم نسجل فاستقبلنا
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جدة – وليد جاد

بررت الجماهير الأهلاوية خساراة فريقها في لقائه أمس ضد النصر في الكلاسيكو الكبير، الذي انتهى نصراويا بهدفين،

وأرجعت السبب لعدم استغلال نجوم فريقهم للفرص التي أتيحت للفريق، فتحققت القاعدة الكروية التي تقول : ( إن لم تسجل الأهداف ، فاستقبلها ) ،

كما ألقت الجماهير اللوم كثيرا على لاعبي فريقها سعد اللأمير، وسلمان المؤشر، اللذين كانا غائبين تماما عن المواجهة، و هما من عناصر الفريق الحساسة التي يجب أن تكون حاضرة فنيا و ذهنيا دائما .

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التصنيف: الرياضة

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