العدد 21835 04 فبراير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المجانين يشعلون الجوهرة

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المجانين يشعلون الجوهرة
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جدة – أحمد إلياس

( بس.. حرام.. كفاية ) هذه الأهزوجة الجميلة قامت الجماهير الأهلاوية بترديدها طويلاً، وطالبت الجماهير لاعبيها بالتوقف عن تسجيل الأهداف في شباك غريمهم الاتحاد، بعدما أمطر لاعبو الأهلي شباك العميد برباعية.

وتراقص لاعبو الأهلي مع جماهيرهم بعد نهاية المباراة بتواجد رئيس النادي أحمد المرزوقي، وحيت تلك الجماهير اللاعب مهند عسيري كثيراً، ورددت اسمه؛ عرفاناً بالأداء الذي قدمه، وتعويضه غياب المهاجم الهداف عمر السومه ،

وأطلقت بعدها الأهزوجه المصرية الشهيرة (يقول الاتي يا ليتني ماجيت) لتواصل فرحتها الهستيرية خارج ملعب الجوهرة المشعة .

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التصنيف: الرياضة

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