المجانين يشعلون الجوهرة

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جدة – أحمد إلياس

( بس.. حرام.. كفاية ) هذه الأهزوجة الجميلة قامت الجماهير الأهلاوية بترديدها طويلاً، وطالبت الجماهير لاعبيها بالتوقف عن تسجيل الأهداف في شباك غريمهم الاتحاد، بعدما أمطر لاعبو الأهلي شباك العميد برباعية.

وتراقص لاعبو الأهلي مع جماهيرهم بعد نهاية المباراة بتواجد رئيس النادي أحمد المرزوقي، وحيت تلك الجماهير اللاعب مهند عسيري كثيراً، ورددت اسمه؛ عرفاناً بالأداء الذي قدمه، وتعويضه غياب المهاجم الهداف عمر السومه ،

وأطلقت بعدها الأهزوجه المصرية الشهيرة (يقول الاتي يا ليتني ماجيت) لتواصل فرحتها الهستيرية خارج ملعب الجوهرة المشعة .