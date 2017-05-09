العدد 21929 09 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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المجانين يشيدون بعسيري والمولد والأمير

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المجانين يشيدون بعسيري والمولد والأمير
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جدة- البلاد
تم اختيار المتألق عبدالفتاح عسيري كأفضل لاعب في مباراة الفريق أمام ذوب آهن الايراني، في ختام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا. وكان عسيري قد تقدم للأهلي عند الدقيقة 63، وأشادت جماهير الأهلي بسعيد المولد، وباللاعب سعد الأمير الذي دفع به جروس في مركز قلب الدفاع؛ حيث أكدت أنه بدا، وكأنه لاعب آخر .. اكتشاف عظيم من جروس .. ثقة .. وقتال .. وقوة وحش، وقال أهلاوي : الروح التي بالأمير، وسعيد، لو وزعت على لاعبي الأهلي لشاهدنا فريقا يسيطر على كل بطولات الموسم، بدون منافس.

التصنيف: الرياضة

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