المجانين ينتقدون التحكيم

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صبت جماهير الأهلي غضبها على الحكم سلطان الحربي بعدما أغفل ركلة جزاء أهلاوية صريحة، وطرد الحكم لحارس الفتح .

وذلك في مواجهة البارحة بين الأهلي والفتح، وانتقدت الجماهير حكم المباراة من المدرجات بقوة في ظل الضغط الكبير الذي كان يعاني منه الأهلي بسبب التعادل السلبي لحظة الخطأ غير المحتسب .

جدير بالذكر أن المشرف على الفريق الأهلاوي وجدي الطويل انتقد التحكيم قبل عدة أيام عبر بيان صحفي أصدره النادي، وجه خلاله الطويل نقدا لاذعا للجنة التحكيم في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.