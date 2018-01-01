المجانين يهاجمون الكيال ويطالبون الإدارة بالرحيل

جدة ـــ البلاد

شن الجماهير الأهلاوية هجوما لاذعا على إدارة النادي الأهلي برئاسة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل، بعد تغريدة نائبه طارق كيال، والتي ربط فيها إحداث تغييرات في الفترة الشتوية بدعم الجماهير عبر حملة” ادعم ناديك” حيث طالبت الجماهير من الإدارة الرحيل، إن كانت لا تستطيع الوفاء بمتطلبات النادي بل وصل الأمر ببعضها لوصفها بالإدارة الصورية، التي لا تملك لا قرار ولا مال، ومن الأفضل أن ترحل، وزاد أن بعض الجماهير ألغى اشتراكه في الحملة.

وكان الكيال قد غرد عبر حسابه بتويتر مخاطبا الجماهير بقوله: ” جماهير الأهلي الغالية … تطلبون منا التغير.. كيف نغير، وأنتم بعيدون عن مساعدتنا في التغيير … ادعموا النادي حتى نستطيع أن نلبي طلباتكم . أنتم الآن تعاقبون الكيان، وليس الأفراد؛ لأن الأفراد متحركون والباقي الكيان . طبقوا عبارة( سنمضي معاً) .