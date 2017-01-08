المجزل والعين يتصدران .. وجدة ينافس بقوة

شارك عبر واتساب

جدة- البلاد

أقيمت أمس خمس مباريات ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري أندية الدرجة الثانية لكرة القدم ، حيث تغلب فريق الصفا على الترجي بهدفين دون رد .

وفاز فريق المزاحمية على الوشم بثلاثة أهداف دون رد ، وتغلب فريق المجزل على أبها بهدف دون رد ، وفاز فريق جدة على حطين بهدفين مقابل هدف ، وخسر فريق الصقور من الدرعية بهدفين مقابل هدف .

وبذلك جاء ترتيب المجموعة الأولى، فريق المجزل أولا برصيد 25 نقطة ، وثانيا جدة بـ 24 نقطة ، وثالثا الدرعية بـ 22 نقطة ، ورابعا المزاحمية بـ 21 نقطة ، وخامسا حطين بـ 20 نقطة .

فيما يتصدر المجموعة الثانية، فريق العين بـ21 نقطة ، وثانيا الكوكب بـ 20 نقطة ، وثالثا الشرق بـ 19 نقطة ، ورابعا الجبلين بـ 16 نقطة ، بفارق الأهداف عن الأنصار الخامس.