المجلس الصحي يُعرِّف دليل التشغيل البيني

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الرياض- البلاد

نظمت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي، حملة تعريفية عن منتجين، من منتجات المركز الوطني للمعلومات الصحية، هما مشروع معجم البيانات الصحية السعودي بلغتيه العربية والإنجليزية، والدليل الصحي السعودي لمعايير وسياسات التشغيل البيني، في كلٍ من الرياض وجدة والخبر، بمشاركة من مختلف القطاعات الصحية في المملكة، حيث يتوافق المشروعان مع المعايير والمفاهيم العالمية، تمهيداً لاعتمادها للتطبيق من قبل القطاعات الصحية، ولكل ذوي العلاقة بالمجال الصحي بالمملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أن مشروعي معجم البيانات الصحية السعودي، ودليل مواصفات التشغيل البيني يهدفان إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات الصحية والطبية، ومعايير تقنية المعلومات الصحية المستخدمة في القطاع الصحي، وتأسيس قاعدة ومرجع لإدارة وحوكمة المعلومات الصحية، للوصول إلى صحة وصف وثبات للبيانات المستخدمة بين أطراف العلاقة بالقطاعات والمؤسسات الصحية، تمهيداً للدخول الفعلي في بيئة متكاملة لصحة إلكترونية، تركز على حفظ واسترجاع وتبادل المعلومات الصحية الموثوقة والآمنة، ودعماً لجمع البيانات الصحية على المستوى الوطني.

وأضاف: إن الجولة التعريفية عن المعجم ودليل مواصفات التشغيل البيني شملت 3 مناطق في المملكة (الوسطى والشرقية والغربية)، وكانت موجهة لمختلف القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الخاص،

حيث تم عرضهما وجمع الملاحظات والآراء حولهما في هذه الجولة، وذلك تحضيراً للدور الأهم لاستعمالهما، والدخول قريباً في بيئة تبادل المعلومات الصحية الالكترونية، ودعم استخدام المعايير والمصطلحات الموحدة.وعبر الدكتور المزروع عن شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، على متابعته ودعمه لمشروعي دليل مواصفات التشغيل البيني، ومعجم البيانات الصحية السعودي، كما قدم المزروع الشكر لأعضاء المجلس وما يبذلونه من اهتمام ومتابعة، وإلى القائمين على هذا المشروع من مختلف القطاعات الصحية، وللجهد المشترك بين الأمانة العامة للمجلس، وأعضاء اللجنة والشركاء من الجهات الأخرى.

من جانبه عد الأمين العام المساعد الدكتور عبدالله بن عوض الحريري إنجاز مشروع معجم البيانات الصحية السعودي بمثابه الحلم الذي تحقق بفضل -الله- على أرض الواقع، وذلك للوقت والجهد الكبير الذي استغرقه إنجاز هذا العمل الوطني، بدءاً من التأسيس، ووصولاً للتطوير.

وقال مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية الدكتور أحمد بن محمد بلخير بدوره: إن المعجم مر بـ 7 مراحل، تتوافق مع المعايير والمفاهيم العالمية؛ حيث تم حصر النماذج المستخدمة في أقسام المستشفيات السعودية، وكذلك المعاجم الصحية.