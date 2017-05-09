المحرج: منتخب الرماية جاهز للدورة الإسلامية

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باكو- وكالات

كشف معالي الفريق عثمان بن ناصر المحرج رئيس الاتحاد السعودي للرماية، جاهزية المنتخب السعودي للرماية للدورة الإسلامية، بمشاركة 16 رامياً في مسابقات البندقية والمسدس والشوزن في ظل تواجد منتخبات قوية ،

مشيراً إلى أن طموحهم، هو المنافسة على تحقيق العديد من الميداليات؛ خاصة أنهم يضمون رماة مميزين، على المستوى الآسيوي والعالمي ، مبيناً أن مستوى الرماة السعوديين أصبح مرتفعاً بشكل واضح ،

ووجه شكره للجنة الأولمبية العربية السعودية على دعم وتفعيل البرامج التدريبية في الإتحاد السعودي للرماية، ومن ضمنها الدورة الإسلامية.