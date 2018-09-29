المحرق البحريني يشارك في الدوري السعودي

أعلن نادي المحرق البحريني موافقته على المشاركة في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بعد موافقة الاتحاد المحلي للعبة.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على تويتر اليوم السبت “بالتنسيق مع المسؤولين بالاتحاد البحريني لكرة القدم يعكف النادي على إعداد ملف متكامل للمشاركة في دوري محمد بن سلمان للمحترفين وكذلك للحصول على موافقة الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم على هذه الخطوة والحصول على التراخيص المطلوب لذلك”.

وقال أحمد بن علي رئيس النادي “نشكر الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة على اهتمامه الشخصي بمشاركة نادي المحرق في دوري محمد بن سلمان للمحترفين وحرصه على حضور الاجتماعات التي عقدت في نيويورك من أجل هذا الشأن”.

وكان المحرق قد تلقى دعوة من الهيئة العامة للرياضة للمشاركة بالدوري السعودي الموسم المقبل وقبلها النادي وكذلك الاتحاد البحريني.

وأضاف بن علي “مشاركة المحرق كفريق بحريني في الدوري السعودي تأتي ضمن العلاقات التاريخية والروابط الأخوية بين مملكة البحرين والشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية”.

وتوج المحرق بلقب الدوري البحريني الموسم الماضي ليرفع رصيده من البطولات إلى 35 لقبا يليه الرفاع برصيد 11 لقبا.