المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة.. السبت

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ، مساء يوم السبت التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1439 هـ .
وحثت المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه
وتسجيل شهادته لديها, أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .
وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر, والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض,
واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه ، لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين.