المدرب الجريء ( يكسب) !

عبد الله الشيخي

في كرة القدم توجد تفاصيل صغيرة، قد لا يراها البعض، وقد لا يعيرها بعض مدربي الفرق أهمية بالغة، ولكنها عندما تحركها وتلعب عليها، قد تتحول إلى “كل التفاصيل”، واسألوا عن غالب والفريدي.

لعب النصر مساء أمس على بعض الجزئيات، والتفاصيل الصغيرة، ففاجأ الهلال، وفرض عليه التقهقر، فسجل هدفين في شوط واحد، وحضر في صورة الفريق الذي يعرف ماذا يريد، وهذا نجاح آخر يسجله مدربه المغامر الناجح !

الليلة في لقاء عملاقي جدة، ترى كيف سيكون واقع المباراة، ومن هو الفريق الذي سيفرض إيقاعه وأسلوبه على الآخر، ومَن مِن المدربين قادر على تعطيل أدوات منافسه ؟

مثل هذه المباريات، هي مباريات مدربين، ولكنها حلم كل لاعب، وفرصة ينتظرها كثير من اللاعبين، وكانت الديربيات السعودية الكبيرة، إلى وقت قريب، تعلن لنا عن ميلاد نجم.

لكن خطط لعب كرة القدم الحديثة، قللت من فرص ظهور نجوم واعدة في الديربيات، زد على ذلك عدم شجاعة بعض المدربين، وخوفهم من ردة فعل المشجعين والنقاد !

ليس شرطاً أن تكون التفاصيل التي أعنيها تتعلق بلاعب، أو لاعبين مثّلا عنصر المفاجأة في اللقاء، ولكنها جزئيات وجزيئات، يملكها المدربون الفاهمون، و”الجريئون”، وفي مقدمتهم في هذا الموسم مدرب النصر “زوران” !

وبما أن الحديث هنا عن الديربيات، فإن لقاءات الأهلي والاتحاد، لا يمكن أن تتحكّم فيها ظروف سابقة، ومن الصعب التكهّن بنتيجة لها، وهي من الديربيات التي تحتفظ بكل تفاصيلها، ولا تبوح بها إلاّ في ملعب المباراة، وهذا أحد أسرارها !

والسؤال الذي يسبق ديربي جدة، ما الذي يحمله مدرب الأهلي جروس، لمدرب الاتحاد سييرا ، وماذا يخبئ سييرا، لجروس، وكيف سيكون حال اللاعبين، وهل يمكن أن نشهد ولادة نجم أو أكثر في لقاء اليوم ؟

كل ما نتمناه أن يخرج لقاء اليوم بصورة مثالية، تعكس موقعي الفريقين في دوري جميل، وتقاربهما النقطي الذي يؤكد حضورهما القوي كمنافسين قويين على بطولة الدوري لهذا الموسم إلى جانب الهلال والنصر.

نجح حكام مباراة النصر والهلال في قيادتها بدرجة امتياز، ورأينا تناغماً رائعاً بين حكم الساحة الدولي تركي الخضير ومساعديه، وخصوصاً المساعد أحمد فقيهي، وهذا ما يجعلني أتوقع نجاحاً مماثلاً لحكام الأهلي والاتحاد مساء اليوم بقيادة الدولي محمد الهويش.

• صدى :

في المدرسة نتعلّم ثم نواجه الامتحانات، أمّا في الحياة فإننا نواجه الامتحانات، ثم نتعلّم الدروس ..!

@abdullahshaikhi