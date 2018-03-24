المدينة: الإطاحة بثلاثة جناة سلبوا مقيماً 50 ألف ريال

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمدينة المنورة من الإطاحة بتشكيل عصابي (مواطن ومقيمين من جنسية عربية) في العقد الثالث من العمر، لتورطهم في جريمة الاعتداء على مقيم عربي يعمل مندوبا للمبيعات وسرقة مبلغ 50 ألف ريال.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، إن تفاصيل القضية تعود إلى ورود بلاغ لمركز شرطة خيبر

قبل نحو أسبوعين عن تعرض مندوب مبيعات من جنسية عربية للاعتداء من قبل 3 أشخاص ملثمين أثناء خروجه

من الشركة التي يعمل بها، ومحاولتهم إركابه بالقوة في سيارة من نوع ميكروباص وسلب مبلغ خمسون ألف ريال كانت بحوزته.

وأوضح أنه تم على الفور اتخاذ إجراءات الضبط والبحث السريع على ضوء المعلومات القليلة المتوفرة

والتي قادت لتحديد هوية المتورطين في ارتكاب الحادثة، والقبض عليهم.

وأكد أن المتهمين اعترفوا في التحقيقات الأولية بالتخطيط المسبق والتنفيذ متقاسمين الأدوار والمسروقات فيما بينهم، لافتا إلى أنه تم إحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة خيبر لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.