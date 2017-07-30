المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج بمنظومة خدمات متكاملة.. خطط أمنية ومرورية وخدمات إعاشة وتجهيزات صحية شاملة

المدينة المنورة- جازي الشريف

تستقبل المدينة المنورة طلائع وفود ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة حج هذا العام 1438هـ وسط خدمات تقدمها القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج, تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – اللذين يحرصان كل الحرص على تحقيق كل ما فيه راحة, قاصدي بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي من الحجاج, والمعتمرين, والزوار, والمصلين, وتمكينهم من أداء نسكهم من خلال توفير كل الرعاية الشاملة لهم في شتى المجالات، وذلك بمتابعة وإشراف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.

وفي هذا الصدد أكملت جميع الإدارات الحكومية والجهات المعنية بالمدينة المنورة استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تقديم أفضل وأجل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام زوار المسجد النبوي الشريف بالشكل المطلوب, وتطبيق الخطط التشغيلية لها المعنية بالحجاج, ومعالجة ما قد يطرأ من ظروف ميدانية يفرضها واقع الحج بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف خلق البيئة المناسبة للعمل بين جميع القطاعات للوصول إلى المستوى المأمول.

* الرئاسة العامة

فقد جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف طاقاتها وإمكاناتها لخدمة زوار المسجد النبوي الشريف بالتركيز على تكثيف البرامج الوعظية من خلال تنظيم حلقات الدروس العلمية الخاصة بالحج والرد على أسئلة واستفسار الحجاج وتوفير جميع الخدمات التي يحتاجها الحاج في أروقة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به, وكذلك فتح الأبواب, وحراستها, ونظافة المسجد من جميع نواحيه, وساحاته, وتوفير السجاد, وفرشه ونظافته, وتوفير ماء زمزم المبرد, وتشغيل الإنارة, واستخدام التقنيات المختلفة للخدمات الفنية, وكذلك العناية بالمصلين, والزوار وتأمين احتياجاتهم في المسجد النبوي, ولتنظيم حركتهم دخولاً وخروجاً, واستدعاء الإسعاف في الحالات الطارئة وحفظ المفقودات.

ومن الإمكانيات الخدمية التي تقوم بها الرئاسة أيضا العناية بالأقسام النسائية وذلك بتهيئة كافة الخدمات للمصليات والزائرات, وتهيئة أقسامهن, وفتح الأبواب الخاصة بهن, وفتح الدورات والمواضئ النسائية, وتهيئة كافة الإمكانات لدخولهن في الروضة الشريفة والصلاة فيها, وتعيين مراقبات يؤدين جميع الأعمال الخدمية, والرقابية, والتنظيمية, والإشراف التام على المسجد النبوي الشريف, ومرافقه وساحاته.

* الدفاع المدني

وفي نفس السياق أكملت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة الاستعدادات والخطط اللازمة التي تعنى بخدمة حجاج بيت الحرام زوار المسجد النبوي الشريف من خلال تسخير كافة قدراتها البشرية والآلية واتخاذ كافة التدابير المناسبة لخدمة وحماية الحجاج, والمواطنين, والمقيمين, وتوفير كافة وسائل السلامة لهم من كافة أخطار الحوادث والكوارث, وحماية الممتلكات العامة والخاصة من خلال إعداد خطط الإيواء, والإخلاء, والإسعاف ونقل المصابين, وخطط تقديم الوجبات الغذائية, وخطط الإسناد, إضافة إلى خدمة طيران الدفاع المدني التي تقوم بتغطية الطرق البرية المؤدية إلى منطقة المدينة المنورة, ومراقبة الطرق السريعة, ونقل المصابين في حال وقوع الحوادث التي تستدعي ذلك لا سمح الله.

* الأدلاء

بدورها شرعت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة في تنفيذ خططها التشغيلية لموسم حج هذا العام التي تستهدف خدمة الحجاج التي تستقبلهم طيبة الطيبة لأداء فريضة الحج بتقديم أفضل الخدمات الممكنة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف ورعايتهم من حين قدومهم إلى المدينة المنورة من خلال استقبالهم وإسكانهم, ومتابعة أحوالهم أثناء فترة وجودهم في المدينة المنورة ومساعدتهم حتى مغادرتهم إلى أوطانهم بسلامة الله.

* جهود أمنية ومرورية

وتسخر شرطة المنطقة جميع أجهزتها لخدمة ضيوف الرحمن بتشكيل سياج أمني منيع أساسه العمل الدؤوب, والسهر على راحة الحجاج والزوار بالعمل على تسهيل الحركة المرورية وانسيابيتها بما يكفل سهولة التنقل, وعدم عرقلة السير, وذلك من خلال المتابعة وحسن الانتشار للدوريات والدراجات المرورية, وحرصاً على تحقيق السيطرة الأمنية تم استحداث عدة نقاط أمنية في مواقع ذات أهمية لرصد الحالات التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام أو تعطيل الحركة المرورية, وحركة المشاة, وسرعة اتخاذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية اللازمة لمواجهتها, والسيطرة عليها لتحقيق أعلى درجات الأمن، بالإضافة إلى تعزيز المساجد التي يرتادها الحجاج الزوار.

أما القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة المدينة المنورة فقد نفذت خطتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لحج هذا العام 1438هـ بالعمل على مدار العام خاصة فترة الحج، حيث تستقبل المنطقة أعداداً كبيرة من السيارات وبالأخص الحافلات للحجاج, والمعتمرين, والزوار, وتقوم القيادة مسبقاً بالتنسيق مع فرع وزارة الحج والإدارة العامة للنقل والطرق والجهات الصحية لمعرفة أعداد وحجم الحجاج.

* رعاية وخدمات صحية

من جهتها تقدم المديرية العامة للشؤون الصحية كافة الخدمات الصحية اللازمة لإنجاح خطتها لموسم الحج لهذا العام, وتحقيق أعلى مستوى من الأداء للخدمات الصحية للحجاج زوار المسجد النبوي الشريف والمواطنين, والمقيمين التي تشمل البرامج العلاجية, والوقائية, والإسعافية, والخدمات العلاجية في المستشفيات, والمراكز الصحية, ومنافذ الدخول, ومناطق سكن الحجيج, وعلى الطرق الرئيسية المحورية المؤدية من وإلى المدينة المنورة لتصبح خدمة طبية متكاملة, وتنفيذ لبرامج العلاجية باستقبال جميع الحالات المرضية, والإسعافية المحولة إلى المستشفيات المحددة العاملة بالحج، وكذلك مساهمة المراكز الصحية ( الموسمية والدائمة ) في احتواء أعداد المراجعين وخدمات المستشفيات التخصصية المتمثلة في تشغيل المراكز الصحية الموسمية والدائمة بالمنطقة المركزية حول المسجد النبوي الشريف.

ويقدم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي الخدمات الصحية والعلاجية للحجاج من خلال تأمين الخدمات الصحية الطارئة داخل المدينة وعلى الطرق المؤدية منها وإليها وفي جميع أماكن وجود الحجاج طوال موسمي ما قبل وبعد الحج ونشر المراكز الإسعافية وسيارات الإسعاف في ساحات المسجد النبوي الشريف وعلى الطرق وفي أوقات الذروة حيث ينفذ خطة العمل أكثر من 500 موظف من أطباء واختصاصيين وفنيي إسعاف وطوارئ وسائقين، فضلاً عن المتطوعين .

ويكثف فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمدينة المنورة الجهود خلال موسم الحج من خلال إعداد خطة تركز على الجولات الميدانية على الأسواق للتأكد من توفر المواد الغذائية بالأسواق والالتزام بالأسعار المحددة، إضافة إلى القيام بجولات على الأسواق لمكافحة الغش التجاري, وجولات أخرى على الفنادق والدور السكنية والشقق المفروشة للتأكد من مستوى النظافة, والالتزام بالتسعيرة المحددة.

* الكشافة

وفي اطار الخطة يقدم المعسكر الكشفي بالمدينة المنورة خدماته للحجاج زوار المسجد النبوي الشريف بمشاركة أكثر من 20 قائداً كشفياً إضافة إلى 300 مشارك من الكشافة والجوالة يتوزعوا خلال فترات العمل اليومية لتقديم خدماتهم في المواقع المخصصة لهم في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ومسجد الميقات وقباء والقبلتين والشهداء والمراكز الصحية ومراكز تفويج الحجاج وغيرها من المواقع التي تقتضيها الخدمة، كما يسهم أفراد الكشافة في خدمة إرشاد الحجاج التائهين وخدمة دفع العربات للحجاج الطاعنين بالسن، بالإضافة إلى خدمة الإرشاد وإعادة الحجاج إلى نزلهم, وكذلك التعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحج.