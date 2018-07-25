المدينة المنورة تستقبل 207 ألف حاج

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس، 207,546 حاجاً وفق الإحصائية اليومية التي أعلنتها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة.

وأوضحت الاحصائية أن أكثر من خمسة جنسيات متواجدة في المدينة المنورة

من الحجاج على النحو التالي 42,028 اندونيسيا, 47,671 الهند, 28,192 باكستان, 27,808 تركيا, واخيراً أفغانستان 12,604.

كما أفادت الاحصائية أن اجمالي المتبقين في المدينة 167,200 حاجاً

ومن المتوقع اليوم قدوم 28,317 حاجاً على النحو التالي من اندونيسيا 6,222 حاج

من الهند 5,419 من باكستان 3,361 من نيجيريا 3,088 ،

كما أوضح التقرير اليومي أن نسبة انشغال المساكن الخاصة بالحجاج الانشغال 51% الشاغر 49%.