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المدينة المنورة -البلاد

أصدر مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة كتاباً بعنوان ” “المدينة المنورة مختارات منشورة في مجلة المنهل” ، جمع فيها المركز ما يتعلق بالمدينة المنورة من مقالات وأخبار سبق نشرها في مجلة المنهل والتي تعتبر من أبرز المجلات العلمية التي واكبت نهضة الدولة السعودية ومؤسسها الملك عبدالعزيز – رحمه الله – .

ويغطي الكتاب الذي يقع في ” 461 ” صفحة جوانب مهمة في السيرة النبوية ، وتاريخ المدينة المنورة عبر العصور الإسلامية ، إضافة إلى رصد الجوانب الحضارية الاجتماعية والثقافية في المدينة المنورة .

وتضمنت مجلة المنهل منذ تأسيسها عام 1355هـ- 1937م على عشرات الدراسات التاريخية والأديبة عن المدينة المنورة .

ويكتسب الكتاب أهميته لما يحتويه من جوانب متنوعة من تاريخ طيبة الطيبة ، وحضاراتها الزاخرة بالعلوم والثقافات عبر العصور المختلفة منذ عهد النبوة ، والخلفاء الراشدين من بعده إلى العصر السعودي الزاهر .