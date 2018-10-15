المرأة التى يتمنى كل رجل أن يتزوجها

خاص البلاد – نيفين عباس

تختلف معايير إختيار شريكة العمر من رجل لأخر، لكن هناك بعض الصفات التى إتفق عليها كل الرجال بنسبة 99% ولا يختلف عليها أى رجل، لذلك إذا أردتى كسب قلب الرجل فى أسرع وقت إليكِ الطريقة فى تسع خطوات

أول تلك الصفات المرأة الوفية

أكثر ما يؤرق الرجل ويجعله يتراجع بشده عن الإرتباط بالفتاة التى إختارها بالرغم من حبه الشديد لها فى كثير من الأوقات هو فتح باب الشك بينهم، فالرجل يتمنى أن يجد فى شريكته الوفاء التام والإخلاص والإطمئنان بأن قلبها فقط ملكاً له وحده بعيداً عن محادثة رجال أخرين أو حتى وجود رجال مقربين فى محيط حياتها الإجتماعية بإسم زملاء العمل أو الأصدقاء، لذا عليكِ الحذر من تلك التصرفات وتعزيز الثقة بينك وبين الشريك

ثانياً طيبة القلب والتسامح

أكثر ما يكرهه جميع الرجال دون إستثناء تذكر كل المواقف السيئة أو الأخطاء عند كل مشكلة أو موقف يقع، يعتبر الرجل المرأة الغير متسامحة امرأة صاحبة قلب أسود ويخشى كثيراً الإرتباط بها لأنه يكون قلق حيال الزواج منها لأنه يعلم عند وقوع أول مشكلة ستتذكر ما حدث بينهم من عام سبق وتفكر بالإنتقام منه، لذا عليكِ بالتحلى بصفة التسامح وطيبة القلب

ثالثاً المرأة الذكية

يعشق الرجل المرأة الذكية ويحب كل رجل أن يرتبط بإمرأة ذكية تمد له يد العون وترشده فى أحيان كثيرة ويستطيع إستشارتها فى أمور حياته لأنه يعلم جيداً أنها ذات نظرة صائبة وعقل حكيم، لذا إحرصى عند التحدث معه فى أمر هام التحلى بالحكمة وبعد النظر وموازنة الأمور بعقلانية

رابعاً صعبة المنال

يقال “كل ما يأتى بسهولة يذهب أدراج الرياح وكل ما يأتى بعد طول عناء وكد ومشقة هو ما يدوم و يبقى” وهو الأمر الذى يضعه الرجل نصب عينيه عند إختيار شريكة حياته، فهو يكره المطارده أو المرأة “الخفيفة” التى من السهل عليه الإيقاع بها، يكره الرجل تلك المرأة بشده ولا يعتبرها الشريك المناسب له ولا يؤمنها على منزله ولا يبادر لإقامة علاقة معها إلا “للتسلية” وتمضية بعض الوقت فقط، فالرجل يعشق المرأة الغامضة التى يرى صعوبة فى الوصول إليها ويحاول قدر الإمكان إستكشاف ما وراء ذلك الغموض للإستحواذ على قلبها وعقلها ومعرفة كيف تفكر، لذا أشعريه أن حبك ليس من السهل الحصول عليه وأنه ليس محور الكون لديكِ

خامساً المرأة المتفهمة

كثيراً من الرجال لا يعرفون كيف يوصولون إحساسهم بالمرأة أو كيفية التعبير عن ما بداخلهم، ويفضل الرجل ترجمه حبه لأفعال بدلاً من الكلام، يكره كل الرجال المرأة التى يشعر أنه ملزم بشكل يومى سرد تفاصيل يومه أو تقديم الأعذار لها عن إنشغاله بالعمل أو غيابه، لذا حاولى قدر الإمكان تفهم طبيعة الرجل والتجاوز عن المشاكل التى قد تشتعل بسبب أنه لم يرد على إتصالك أو أحد رسائلك

سادساً المرأة الصادقة الصريحة

الكذب صفة مذمومة عند الرجل والمرأة، لكن عند إختيار شريكة الحياة بالنسبة للرجل فإن أخر ما يفكر به هو الإرتباط بإمرأة كاذبة غير صادقة، فالرجال يفضلون المرأة الصريحة الصادقة فى مشاعرها والتى تضع الأمور فى نصابها الصحيح بعيداً عن الكذب أو اللف والدوران لأنه إن إكتشف كذبك عليه سيظل طوال الوقت يشكك فى صحة كلماتك ويفقد الثقة بكِ ولن يغفر لكِ الكذب، لذا تحلى بالصدق والصراحة معه لكن إحذرى من أن تكون الصراحة جارحة فهناك الكثير من الأساليب التى يمكن إيصال وجهة نظرك بها بشكل أنثوى يجعله يتقبل كلماتك

سابعاً المرأة خفيفة الظل الطفلة

يجمع كل الرجال على حب المرأة خفيفة الظل المرحة، التى تعشق المرح وتتمتع بصدر رحب يتقبل النقد أو النصح والتوجيه، فالمرأة “النكدية” أخر ما يفكر به الرجال للإرتباط فالحياة ومصاعبها اليومية بالنسبة للرجل كفيلة بأن تجعله فى حالة نفسية سيئة فلا يريد إستكمال يومه بالمنزل أيضاً بنفس اللحن السيئ، لذا إعلمى أن الرجل يبحث عن المرأة التى تخفف عنه أعباء الحياة بخفة ظل وروح طفلة لا يمل من الحديث معها أو تبادل النكت والضحكات

ثامناً المرأة الرومانسية

يرغب الرجل فى الإحساس بأنه مرغوب به طوال الوقت، لذلك حاولى توفير جو رمانسى له يجعله يشعر بحبك له وأنه أول إهتماماتك، فالإهتمام الذى تبحث عنه كل النساء من الرجال ستجده متبادل فى حال قدمت المرأة للرجل الحب والإهتمام دون إنتظار المقابل فهو من نفسه سيقدم على تغيير سلوكه معكِ أياً كان، لذا تحلى بالرومانسية والأنوثة التى تجعله يفكر بكِ طوال الوقت

تاسعاً المرأة التى تحترمه

يكره الرجل المرأة سليطة اللسان أو صاحبة الصوت المرتفع التى توجه النقد اللاذع أو الشتائم للرجل مع كل نقاش أو خلاف، أخر ما يفكر به الرجل الإرتباط بإمرأة سليطة اللسان، فالإحترام المتبادل بين الزوجين أهم من الحب نفسه عند الرجل، غير ذلك يفقد الطرفين إحترامهم لبعضهم البعض ومع كثرة التعرض للإهانة تصل بينهم العلاقة إلى طريق مسدود، لذا تحلى بالإحترام وعاملى الرجل بقدر كافى من التقدير يستحقه