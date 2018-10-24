«المرئي والمسموع» تُصدر 786 ترخيصاً إعلامياً

أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع (236) ترخيصاً إعلامياً خلال الربع الثالث من العام 2018، من بينها ثمان رخص لإنشاء دور العرض السينمائي.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي لها أن تراخيص الإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع استحوذت على العدد الأعلى من التراخيص الصادرة خلال الربع الثالث من العام الجاري بواقع 81 ترخيصاً، تليها تراخيص استيراد وتوزيع وبيع بالتجزئة للمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة والتي بلغت 66، ثم تصاريح التصوير في الأماكن العامة والمواقع السياحية حيث بلغت 56، فيما وصل عدد تراخيص استيراد وتوزيع وبيع بالتجزئة لأجهزة الاستقبال التلفزيوني إلى 19 ترخيصاً، أما ما يتعلق بإنشاء دور العرض السينمائي فقد بلغت 8 رخص.

وأفادت أن بقية الرخص تنوعت بين ترخيص مزاولة نشاط تشغيل دور السينما، ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية، والإستديوهات التلفزيونية والإذاعية، وتصريح تنظيم مسابقة تلفزيونية أو إذاعية، ومحطات الإرسال التلفزيوني عبر الأقمار الصناعية SNG.

وأشارت الهيئة إلى أن منطقة الرياض تصدرت قائمة الرخص الصادرة بعدد 83 ترخيصاً، تلتها جدة بـ48 ترخيصاً، ثم الشرقية بـ25 ترخيص، وتوزعت بقية التراخيص بين باقي مناطق ومحافظات المملكة.

وأكدت أهمية الحرص على إصدار التراخيص للنشاطات المرتبطة بالإعلام المرئي والمسموع لتجنب المسائلات القانونية، وأيضاً لتمكين أصحاب المنشآت من معرفة التعليمات المحدثة، حيث ستعاد هيكلة التراخيص الحالية ضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع قريباً.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع تصدر 14 نوعاً من التراخيص، وقد بلغ عدد التراخيص الصادرة 786 ترخيصاً منذ بداية 2018 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري.