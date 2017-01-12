(المراعي السعودي) ضمن قائمة أكثر 100 شركة عالمية ابتكارًا

شارك عبر واتساب

جدة ــــ البلاد

اختارت مجلة فربس الأمريكية شركة المراعي، ضمن قائمة أكثر 100 شركة عالمية ابتكارا للعام 2016، وذلك بعد احتلالها المرتبة الـ 40 في التصنيف؛ بفضل نمو مبيعاتها خلال 12 شهرا، بمعدل 9.7%. كما حققت المراعي نسبة 51% فيما يختص بالابتكارات الممتازة.

ووفقا لـ “فوربس” احتلت تيسلا موتورز المرتبة الأولى، محققة نمو في المبيعات بنسبة 23% خلال عام، ونسبة 82% من حيث الابتكارات الممتازة. فيما جاءت شركة Salesforce.com في المرتبة الثانية.