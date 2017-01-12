العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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(المراعي السعودي) ضمن قائمة أكثر 100 شركة عالمية ابتكارًا

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(المراعي السعودي) ضمن قائمة أكثر 100 شركة عالمية ابتكارًا
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جدة ــــ البلاد

اختارت مجلة فربس الأمريكية شركة المراعي، ضمن قائمة أكثر 100 شركة عالمية ابتكارا للعام 2016، وذلك بعد احتلالها المرتبة الـ 40 في التصنيف؛ بفضل نمو مبيعاتها خلال 12 شهرا، بمعدل 9.7%. كما حققت المراعي نسبة 51% فيما يختص بالابتكارات الممتازة.

ووفقا لـ “فوربس” احتلت تيسلا موتورز المرتبة الأولى، محققة نمو في المبيعات بنسبة 23% خلال عام، ونسبة 82% من حيث الابتكارات الممتازة. فيما جاءت شركة Salesforce.com في المرتبة الثانية.

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التصنيف: اقتصاد

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