المراكز الإسلامية والمساجد في بريطانيا تفتح أبوابها أمام الزوار

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فتحت المراكز الإسلامية والمساجد في عموم المملكة المتحدة اليوم أبوابها أمام الزوار.

وذلك بالتنسيق مع المؤسسات الإسلامية ومجلس مسلمي بريطانيا ليكون هذا اليوم يوما عاماً لاستقبال المهتمين والراغبين بزيارة المراكز الإسلامية في بريطانيا.

وفتح نحو 150 مؤسسة ومسجد في بريطانيا بهذه المناسبة أبوابها .

لأعداد ومجموعات من المهتمين بالتواصل من المواطنين البريطانيين والسواح للإطلاع على كثب على رسالة الإسلام السمحة.

واستقبل المركز الثقافي الإسلامي في لندن اليوم نحو 550 شخصاً من غير المسلمين زاروا المركز.

خلال اليوم المفتوح للمساجد والمراكز الإسلامية في بريطانيا واكتسبوا بعض من المعرفة.

واشتمل برنامج زيارة المركز الإسلامي بلندن على مشاهدة المعرض الإسلامي الدائم في المركز …

الذي يعرف بالإسلام وتاريخه ونبيه الكريم وكتابه العظيم ومساهمة المسلمين في الحضارة الإنسانية .

وعقد الزائرون جلسة ودية تمكنوا خلالها من الحصول على كتب إسلامية ودعوية معتمدة مجانا.

كما عقد مناقشة مفيدة والإجابة على أسئلة الزائرين وبدء حوار يقوم على التواصل والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأوضح المدير العام للمركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان أن الهدف من افتتاح المراكز للتعريف بالإسلام.

والاطلاع وعلى دور المؤسسات الإسلامية في خدمة المجتمع, مبينًا أن الزوار أبدو سعادتهم ، وتركوا انطباعات وتعبيرات طيبة سجلوها في سجل زيارات المركز.